Белград, , 19:05 — REGNUM Для стабильности Европы очень важно, чтобы процесс евроинтеграции Западных Балкан ускорился. Такое мнение высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич 7 июня.

Ивица Дачич Österreichische Außenministerium

По словам Дачича, идея евроинтеграции должна действовать на проблемы на континенте как «пилюля успокоительного».

Он также добавил, что вступление Сербии в ЕС в интересах каждого ее гражданина, каждой сербской компании, а также государства в целом, хотя оно «не полностью довольно скоростью этого процесса», передает агентство «Танюг».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна до конца текущего года должна осуществить прорыв в процессе евроинтеграции, и что это будет задача нового правительства.