Сербский спикер: Идея евроинтеграции действует как «пилюля успокоительного»
Белград, 7 июня, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Для стабильности Европы очень важно, чтобы процесс евроинтеграции Западных Балкан ускорился. Такое мнение высказал спикер парламента Сербии Ивица Дачич 7 июня.
Österreichische Außenministerium
Ивица Дачич
По словам Дачича, идея евроинтеграции должна действовать на проблемы на континенте как «пилюля успокоительного».
Он также добавил, что вступление Сербии в ЕС в интересах каждого ее гражданина, каждой сербской компании, а также государства в целом, хотя оно «не полностью довольно скоростью этого процесса», передает агентство «Танюг».
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна до конца текущего года должна осуществить прорыв в процессе евроинтеграции, и что это будет задача нового правительства.