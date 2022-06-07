София, , 18:48 — REGNUM С 1 июля стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Болгарии вырастет на 3,3%. Об этом 7 июня сообщает БНР.

Электричество дорожает

Согласно официальным данным, соответствующая информация была обнародована в ходе заседания болгарской Комиссии по регулированию в сфере энергетических и водных ресурсов (КЭВР) страны.

Предполагается, что указанное подорожание будет осуществляться в несколько этапов. Сначала цены в платежных документах вырастут для семей, в которых работают двое и более членов, затем повышенные тарифы будут введены для безработных и пенсионеров.

Ранее правительство Болгарии заявило о намерении увеличить суммы компенсаций на оплату услуг ЖКХ для нескольких десятков категорий граждан. Сейчас более 70% жителей страны не могут своевременно платить по коммунальным счетам.

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