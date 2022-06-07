Манчестер, Великобритания, 7 июня, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» предлагает мадридскому «Реалу» подписать 27-летнего нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга. Об этом 7 июня сообщило испанское издание As.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг готов покинуть «горожан» после завершения следующего сезона на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 5 (3+2) очков по системе гол+пас.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.