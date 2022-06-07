Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM Как сообщает издание «РБ-Спорт», руководство санкт-петербургского «Зенита» согласовало с 25-летним атакующим полузащитником «Спартака» и сборной России Зелимханом Бакаевым трехлетний контракт.

Зелимхан Бакаев Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, в соглашении также будет предусмотрена опция продления еще на один год. Футболист перейдет в «Зенит» на правах свободного агента, так как соглашение Бакаева с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня.

В прошедшем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.