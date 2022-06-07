Златоуст, Челябинская область, 7 июня, 2022, 18:41 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области группу подростков будут судить за кражи из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По информации следствия, трое граждан орудовали в январе. Нападения на торговые точки они совершали по ночам. Размер ущерба от их преступной деятельности превысил 100 тыс. рублей.

Один из несовершеннолетних дожидается суда в СИЗО. Уголовное дело рассмотрит суд города Златоуста.