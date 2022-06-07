Москва, 7 июня, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) важен для украинских оккупантов как символ. Об этом 7 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, с военной точки зрения город Северодонецк не имеет высокой стратегической значимости и занимает невыгодную позицию в низменности, что позволяет обстреливать его из артиллерии со стороны соседнего Лисичанска, который находится на возвышенности. Однако в политическом плане этот населенный пункт является своего рода символом украинской оккупации ЛНР.

«Касаемо населённого пункта Северодонецк. Его нужно рассматривать в двух ключах. Если с военной точки зрения, то он не важен — он находится в низине, здесь невыгодные позиции у вооруженных формирований Украины. Но не нужно забывать политический фактор — это была столица якобы Луганской области Украины. С его потерей можно говорить, что они потеряли Луганскую область», — сказал Марочко.