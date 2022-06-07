Милан, Италия, , 18:38 — REGNUM Миланский «Интер» рассчитывает взять 29-летнего таранного форварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в аренду на два года. Об этом 7 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Ромелу Лукаку Fifa.com

Ранее сообщалось, что «Челси» готов отпустить Лукаку в аренду, если клубу будет получать 20 миллионов евро за год аренды.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 42-х матчах за «пенсинеров» во всех турнирах, в которых отметился лишь тринадцатью забитыми мячами. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из миланского «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.