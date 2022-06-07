Салехард, , 18:33 — REGNUM В Салехарде 7 июня в метре от пешеходного перехода мужчина провалился под асфальт. Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Дорожное полотно провалилось на полметра в глубину и от 70 до 80 сантиметров в ширину. Гражданин получил рвано-ушибленную рану ноги. Медицинская помощь была оказана ему на месте.

В горадминистрации Салехарда уверили, что повреждение будет устранено подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.

«Вопрос компенсации ущерба пострадавшему может быть решен в рамках правового поля», — пояснили в мэрии Салехарда «МК-Ямал».