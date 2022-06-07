Донецк, 7 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки устроили 16 артиллерийских обстрелов Петровского района Донецка, сообщает вечером 7 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Последним таким случаем за день стал обстрел, произошедший в 17:10 мск. Укронацисты выпустили по району 10 гаубичных 122-мм снарядов.

Ранее украинские боевики 15 раз обстреливали Петровский район города, в результате погиб один мирный житель.

Напомним, Донецк обстреливается украинскими нацистами с 2014 года.