Балаково, Саратовская область, 7 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. На площадке Балаковской АЭС в Саратовской области московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), провел обучающий семинар для начальников смен станций на тему лидерства в атомной энергетике. Пятидневный курс объединил начальников смен блоков и станций не только российских АЭС, но и Белоруссии, Армении и Ирана.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС 53

«Начальники смены станции — это ключевое звено АЭС, они играют важнейшую роль в обеспечении безопасности работы энергоблоков, — отметил директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. — Уверен, участникам встречи есть что обсудить, поделиться лучшими практиками предприятия, собственным опытом лидерства. Такие семинары — это возможность посмотреть со стороны, где ты находишься и как можешь усовершенствовать свою работу, используя лучший опыт коллег».

Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, международный семинар опирался на современные подходы в обучении: помимо лекций, участникам демонстрировали обучающие фильмы, вовлекали в интерактивные задания, деловые игры и дискуссии, охватывающие все аспекты работы начальников смен как лидеров оперативного управления в повседневной работе и в случае нештатных ситуаций.

«Недаром начальников смен атомных станций называют «ночными директорами», ведь именно они берут на себя управление станцией в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни, — отметил руководитель программы «Отраслевое обучение и развитие» ВАО АЭС-МЦ Сергей Локтионов . — Наша задача — усилить лидерские качества ключевых руководителей, научить эффективно управлять своим рабочим временем и оперативным персоналом».

По словам участников семинара, обучающий курс оказался полезным не только для производственной деятельности. Он дал возможность начальникам смен станции с различных уголков России и мира пообщаться, обсудить общие задачи, обменяться идеями дальнейшего развития.

«Увожу на родную станцию не только полезный опыт, но и новые товарищеские связи», — поделился начальник смены блока Белорусской АЭС Дмитрий Воробьев.

Сотрудничество Балаковской АЭС с Московским центром ВАО АЭС носит многолетний плодотворный характер. Еще в 1993 году Балаковская атомная станция первой в России прошла партнерскую проверку мировыми экспертами ассоциации. Главная цель сотрудничества — путем обмена опытом и взаимовыручки повысить безопасность атомных станций во всем мире.