Бишкек, , 18:30 — REGNUM Незадекларированные товары есть »в каждом грузовике, проходящим через казахско-киргизскую границу». К таким выводам пришли в комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана после посещения казахстанско-киргизской границы 7 июня.

Политическая карта Туркестана. Граница между Казахстаном и Киргизией

По данным ведомства, делегации из Киргизии и России »ознакомились с бизнес-процессами по мониторингу перемещения товаров на автопунктах пропуска «Кордай» и «Карасу».

»Казахстанская сторона наглядно продемонстрировала процесс проведения тематических налоговых проверок на территории Республики Казахстан, в ходе которых практически в каждом грузовом автотранспортном средстве выявлены незаявленные товары, в том числе и брендовые», — сообщили в Минфине Казахстана.

В сообщении ведомства указано, что «время прохождения одного грузовика на казахстанском участке границы занимает в среднем 20 минут».

»На встрече присутствовали министр Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов, представители комитета госдоходов Казахстана и сотрудники фискальных органов России и Киргизии», — уточняет издание «КазТАГ».

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