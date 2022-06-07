Челябинск, , 18:29 — REGNUM В Челябинске в отношении жителя Москвы вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки государственному инспектору Ростехнадзора. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Приговор вынес Советский райсуд. По данным следствия, главный энергетик одной фирмы пытался дать служащему через посредников 60 тыс. рублей. А взамен он добивался выдачи разрешения на осуществление пусконаладочных работ и комплексного опробирования электроустановок без фактического осмотра и без необходимого комплекта документов, зато при наличии не оконченных строительно-монтажных работ.

Суд постановил оштрафовать гражданина на 2,8 млн рублей. Размер взятки конфискован. Приговор пока не вступил в законную силу.