Белград, , 19:03 — REGNUM Отмена визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград показывает, какое сильное давление Запад оказывает на Сербию. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 7 июня на приеме, который посольство устроило в честь Дня России.

Александр Аркадьевич Боцан-Харченко Ambasadarusije.rsru

«Но Сербия не подается этому давлению и не соглашается с тем, что противоречит ее национальным интересам и целям сербского народа», — процитировало агентство FoNet слова российского дипломата.

Боцан-Харченко отметил, что Россия не меняет позицию по отношению к косовскому урегулированию и необходимости соблюдения Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине.

Посол добавил, что Сербия не присоединилась к санкциям против России, и этот факт способствовал укреплению отношений во всех областях.

Напомним, что визит Сергея Лаврова в Сербию, который должен был начаться 6 июня, отменен из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолета главы российской дипломатии.