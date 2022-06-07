Москва, 7 июня, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Передвижение украинских войск между городами Северодонецк и Лисичанск затруднено. Об этом 7 июня заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, украинские боевики пытались навести понтонную переправу через реку Северский Донец, которая разделяет эти населенные пункты, однако потерпели неудачу.

«Логистика между Лисичанском и Северодонецком нарушена. Украинские войска пытались навести понтонную переправу между Лисичанском и Северодонецком, на что был дан жесточайший ответ. Техника и живая сила противника пошли на дно реки Северский Донец», — сказал Марочко.