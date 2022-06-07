Москва, , 18:30 — REGNUM Самоходные артиллерийские установки M109, полученные ВСУ из Норвегии, разбиты в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщили 7 июня в Минобороны РФ. Опубликованы кадры этого удара.

Самоходная гаубица M109 Skaarup.HA

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ только что потеряли в ходе спецоперации ВС России одну самоходную установку М109А3 из Норвегии, две гаубицы М777 из США и семь орудий полевой артиллерии и миномётов.

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