Москва, 7 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Самоходные артиллерийские установки M109, полученные ВСУ из Норвегии, разбиты в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, сообщили 7 июня в Минобороны РФ. Опубликованы кадры этого удара.

Skaarup.HA Самоходная гаубица M109

Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что ВСУ только что потеряли в ходе спецоперации ВС России одну самоходную установку М109А3 из Норвегии, две гаубицы М777 из США и семь орудий полевой артиллерии и миномётов.