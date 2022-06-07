Нижний Новгород, , 18:24 — REGNUM Нижегородские мобильные лечебно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» отчитались о своей деятельности в 2022 году. Медики посетили более 100 населенных пунктов, осмотрели 7 833 жителей и провели 16 170 консультаций. Об этом написали нижегородские СМИ 7 июня.

Главный врач больницы имени Н. А. Семашко Николай Миронов рассказал, что «для маломобильных граждан и жителей удаленных населенных пунктов организованы специальные рейсы, чтобы они тоже смогли воспользоваться услугами специалистов».

«Почти пять тысяч нижегородцев, обратившихся за помощью, направили на дополнительное обследование, а 450 человек — на госпитализацию», — цитирует Миронова портал «В городе N».

«Поезда здоровья» формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. В них нижегородцы могут получить консультации терапевта, хирурга, кардиолога, невролога, офтальмолога, эндокринолога, онколога, уролога, врача УЗИ-диагностики и гинеколога.