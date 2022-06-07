Варшава, 7 июня 2022, 18:24 — REGNUM Эсминец ВМС США Gravely прибыл с визитом в польский порт Гдыня. На церемонии встречи корабля на Французской набережной в Гдыне выступил посол США в Польше Марк Бжезинский (сын Збигнева Бжезинского).
Как заявил посол, визит американского корабля должен продемонстрировать полякам присутствие и поддержку со стороны США.
Посол отметил, что это уже третий визит американских военных кораблей в польские порты за последние три месяца.
По словам Бжезинского, в настоящее время Польша является авангардом НАТО в украинском кризисе. Он рассказал, что слышал от поляков, что присутствие американских военных помогает им чувствовать себя в большей безопасности. Он напомнил, что сейчас в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.
Эсминец управляемого ракетного оружия (УРО) «Грейвели» типа «Арли Бёрк» был построен в 2007 году. Корабли этого типа предназначены для охраны авианосных ударных групп. Эсминец «Грейвели» уже посещал порт Гдыня в 2019 и в мае 2022 года.