Варшава, , 18:24 — REGNUM Эсминец ВМС США Gravely прибыл с визитом в польский порт Гдыня. На церемонии встречи корабля на Французской набережной в Гдыне выступил посол США в Польше Марк Бжезинский (сын Збигнева Бжезинского).

Как заявил посол, визит американского корабля должен продемонстрировать полякам присутствие и поддержку со стороны США.

«Как никогда, у нас есть уникальная возможность построить польско-американское братство», — сказал Бжезинский.

Посол отметил, что это уже третий визит американских военных кораблей в польские порты за последние три месяца.

«Это очень важно, потому что у нас не было такого морского присутствия в этом регионе какое-то время … этот корабль, как и все наши корабли, обеспечивает гарантии безопасности на многих уровнях. Прежде всего, это гарантирует безопасность нашим польским друзьям и соседям», — сказал он.

По словам Бжезинского, в настоящее время Польша является авангардом НАТО в украинском кризисе. Он рассказал, что слышал от поляков, что присутствие американских военных помогает им чувствовать себя в большей безопасности. Он напомнил, что сейчас в Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.

«Наши моряки с этого эсминца будут иметь возможность взаимодействовать с жителями Гдыни… такие взаимодействия укрепляют наши связи. Они позволяют нам объединить две наши страны, что дает единство в то время, когда сотрудничество с Польшей, с нашими союзниками, партнерами стало нашей самой большой силой перед лицом российской агрессии. Это единство цели и это общее определение угрозы — вот что делает нас сильнее … Мы будем работать над сохранением безопасности и стабильности во всем регионе. Мы едины, стоим вместе на земле и в море, — передаёт слова Бжезинского «Польское радио» .

Эсминец управляемого ракетного оружия (УРО) «Грейвели» типа «Арли Бёрк» был построен в 2007 году. Корабли этого типа предназначены для охраны авианосных ударных групп. Эсминец «Грейвели» уже посещал порт Гдыня в 2019 и в мае 2022 года.