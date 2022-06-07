Троицк, Челябинская область, , 18:23 — REGNUM В Троицке Челябинской области бывшего главного бухгалтера детско-юношеского центра будут судить за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, эта женщина неоднократно изготавливала заявки на денежные средства с указанием завышенной суммы своей заработной платы. При этом она показывала директору учреждения поддельные заявки и реестры, в которых факт завышения суммы зарплаты был скрыт. Всего гражданка незаконно получила 214 тыс. рублей.

Также было установлено, что эта дама подавала заявки на выплаты денег с расчётного счёта организации. При этом она не удерживала из своей зарплаты деньги, которые должна была по исполнительному листу. Таким образом она завладела ещё более 44 тыс. рублей.