Таллин, , 18:21 — REGNUM К летнему сезону в Таллинне открылись общественные пункты забора воды, где с июня до конца сентября можно бесплатно получать чистую питьевую воду. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Буря в стакане воды Shever

В дополнение к использовавшимся в прошлом году питьевым кранам появились новые — на Вабаыхумуузеуми теэ, рядом с пляжным зданием Пирита и на велосипедно-пешеходной дорожке Астангу. Всего в Таллине теперь действует 38 таких уличных кранов.

По словам директора по управлению активами муниципального предприятия «Таллинская вода» (Tallinna Vesi) Тарви Томберга, цель состоит в том, чтобы свежая водопроводная вода стала доступнее в городском пространстве, поскольку повторное использование тары и употребление водопроводной воды сокращает количество пластиковых отходов.

«Например, если хотя бы половина жителей Таллинн предпочитала летом наполнять свои поллитровые бутылки водой из-под крана, то за один день мы могли бы избежать затрат на производство, транспортировку и оборот почти 225 000 пластиковых бутылок», — отметил Томберг.

В дополнение к 38 общественным водопроводным кранам, на многих общественных мероприятиях в Таллине можно найти резервуары с бесплатной питьевой водой. Кроме того, ряд столичных кафе и ресторанов также предлагают чистую водопроводную воду.

Общественные краны с питьевой водой в Таллине нанесены на карту. Все краны имеют QR-код, отсканировав который, можно увидеть на карте и другие точки с доступной водой. На зимний сезон общественные места забора воды закрываются, чтобы краны не замерзали.