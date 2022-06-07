Москва, , 18:25 — REGNUM Государственный обвинитель запросил у суда для бывшего петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, обвиненного в создании преступного сообщества для систематических хищений бюджетных средств, наказание в виде 20 лет колонии строгого режима, сообщило 7 июня издание «Фонтанка».

Приговор Argumenti.ru

Напомним, Михальченко, по версии обвинения, создал организованное преступное сообщество, чтобы систематически похищать бюджетные средства при исполнении госзаказов Федеральной службы охраны (ФСО). В том числе были похищены средства при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

Кроме Дмитрия Михальченко на скамье подсудимых находятся бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО, генерал-майор Игорь Васильев, его бывший подчинённый Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев.

«Прокурор просит признать Михальченко виновным и назначить ему 20 лет строгого режима, — говорится в сообщении. — Для остальных просят от 8 до 18 лет колонии».

Отметим, что Второй Западный окружной военный суд перешёл к прениям по делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по решению суда Михальченко лишился всех своих активов, в том числе порта Бронка на Финском заливе в Петербурге, оцененных в 4 млрд рублей.

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