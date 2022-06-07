София, , 18:17 — REGNUM Скорый пассажирский поезд врезался в грузовую автомашину на железнодорожном переезде в районе болгарского города Видин, сообщает 7 июня телеканал Nova.

Железнодорожный переезд (сс) glompie

В результате столкновения погибли водитель автомашины и два машиниста.

О пострадавших среди пассажиров поезда данных пока нет.

По данным полиции, грузовик со строительными материалами выехал на переезд, нарушив правила.

Начато расследование.

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