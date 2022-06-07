София, 7 июня 2022, 18:17 — REGNUM Скорый пассажирский поезд врезался в грузовую автомашину на железнодорожном переезде в районе болгарского города Видин, сообщает 7 июня телеканал Nova.
В результате столкновения погибли водитель автомашины и два машиниста.
О пострадавших среди пассажиров поезда данных пока нет.
По данным полиции, грузовик со строительными материалами выехал на переезд, нарушив правила.
Начато расследование.
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