София, 7 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Скорый пассажирский поезд врезался в грузовую автомашину на железнодорожном переезде в районе болгарского города Видин, сообщает 7 июня телеканал Nova.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

В результате столкновения погибли водитель автомашины и два машиниста.

О пострадавших среди пассажиров поезда данных пока нет.

По данным полиции, грузовик со строительными материалами выехал на переезд, нарушив правила.

Начато расследование.