Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис привлекла $3,2 млрд на борьбу с миграционным кризисом в странах Центральной Америки, сообщает 7 июня Reuters.

Камала Харрис Gage Skidmore

Столь крупную сумму обязались выделить ряд американских компаний, включая Visa и Gap. Отметим, что это более чем в два раза больше, чем те $1,2 млрд, которые Харрис пообещала собрать в декабре 2021 года.

Деньги среди прочего пойдут на устранение «коренных причин» миграции в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре.

Инвестиции должны помочь создать новые рабочие места, расширить доступ к интернету и привлечь большее число людей для пользования банковской системой.

Напомним, в 2021 году такие крупные американские компании как Microsoft и Mastercard по просьбе Харрис выделили на подобные цели $750 млн.

Харрис тогда провела встречу с двенадцатью компаниями и группами, включая Microsoft, Mastercard и The World Economic Forum, чтобы привлечь финансирование для помощи стран «Северного треугольника» и решить ряд миграционных проблем. В «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.

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