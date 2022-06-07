Таллин, 7 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Правозащитники Эстонии и Европы выражают беспокойство по поводу принимаемой в стране новой версии Закона о государственной границе. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По их мнению, новый закон противоречит как международным обязательствам, так и Основному закону (Конституции) страны. Он позволит Департаменту полиции и погранохраны отклонять ходатайства о международной защите иностранцев, прибывших в страну нелегально. В таком случае иностранец может быть направлен назад за пределы пограничной зоны без предписания о выезде из страны или принятия решения о запрете на въезд.

Подобные действия грозят таким лицам преследованием и наказанием на их родине, убеждены правозащитные организации. Это противоречит международному праву, которое запрещает разворачивать людей на границе, без рассмотрения их прошения об убежище, сообщили в Эстонском совете помощи беженцам Eesti Pagulasabi.

Организация направила в парламент письмо, в котором выразила свою негативную позицию к поправкам к рассматриваемому законопроекту. Руководитель Eesti Pagulasabi Ээро Янсон заявил: «Нет никаких сомнений в том, что новый закон противоречит и конвенции о статусе беженцев, и Европейской конвенции по правам человека, и праву Евросоюза».

В случае принятия закона Эстонский совет помощи беженцам и таллинский Центр по правам человека вынуждены будут обратиться к президенту Алару Карису, чтобы он не утверждал новый закон.

Если парламент и президент Эстонии проигнорируют призывы правозащитников, они намерены обратиться в Европейскую комиссию.