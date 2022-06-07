Рига, , 18:12 — REGNUM

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Утвержден переход детских садов и школ нацменьшинств Латвии на преподавание только на государственном языке, сообщил латвийский портал lsm. lv.

Сообщаются подробности утвержденной правительством страны программы. Так, переход будет совершаться с 2023/2024 учебного года.

С 1 сентября 2023 года уже не будет параллельно осуществляться обучение по программе дошкольного образования национальных меньшинств и программе специального дошкольного образования нацменьшинств.

Согласно предусмотренным в законопроекте нормам, с 2023 года общеобразовательные программы основного образования будут полностью реализовываться только на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 2024 года — во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 2025 года — в 3-х, 6-х и 9-х классах.

В качестве дополнительного решения предусмотрены необходимые механизмы поддержки, такие как предоставление учебных пособий, организация языковых курсов для педагогов и оказание поддержки учителям, работающим в лингвистически неоднородной среде.

Законопроект предусматривает, что получающий основное образование ребенок из числа национальных меньшинств сможет изучать язык и историю культуры своего нацменьшинства только в рамках программы дополнительного обучения по интересам. Возможность освоения такой программы будет финансироваться государством посредством целевого гранта органам местного самоуправления.

В свою очередь спектр языков обучения в учреждениях профессионального образования будет сокращен до других языков стран Европейского союза, что фактически ставит крест на преподавании и изучении на русском языке.

Законопроект дополнительно определяет необходимость внесения изменений в закон об образовании, которые не позволят занимать должность руководителя или педагога в образовательном учреждении лицам, не владеющим государственным языком на уровне первой степени уровня С (это высший уровень владения госязыка для не носителей этого языка).

Решение принято вопреки мнению правозащитных и международных организаций, специалистов по языку и крупнейшей русскоязычной общины страны, составляющий до 40% населения республики.

С критикой политики принудительной латышизации образования нацменьшинств Латвии ранее неоднократно выступал МИД России, его заявления официальная Рига игнорирует.