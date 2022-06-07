Выборг, Ленинградская область, , 18:17 — REGNUM Еще 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Ленинградской области в подшефный региону город Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 7 июня телеканал «ЛенТВ24».

Выборг Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ленобласть взяла шефство над городом Енакиево в Донбассе. Власти региона помогают городу восстановиться и вернуться к нормальной жизни, для этого в Енакиево направлено несколько автомобильных и железнодорожных грузов с гуманитарной помощью, а также техникой и специалистами.

Во вторник, 7 июня из Выборга в Енакиево отправили еще 20 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, оборудования для социальных учреждений и их ремонта, содержания.

«Все это — подарок от компании «Ленгазспецстрой» и ее генерального директора Владимира Белякова», — говорится в сообщении. Груз прибудет в ДНР уже в пятницу, 10 июня.

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