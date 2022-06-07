Москва, 7 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) есть успехи в части борьбы за освобождение своей территории от украинской оккупации. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

«На данном этапе у нас есть успехи на попаснянском направлении. С Попасной наши войска вошли в Камышеваху и по направлению в Артёмовск», — сказал Марочко.

По его словам, логистика украинских войск на территории ЛНР нарушена. На данный момент освобождена жилая застройка города Северодонецк, ведутся бои за промзону в этом населенном пункте.