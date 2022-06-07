Прага, , 18:09 — REGNUM Против узаконивания однополых браков в Чехии выступил 7 июня президент республики Милош Земан. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Милош Земан David Sedlecký

Заявив, что понимает под семьёй союз мужчины и женщины, Земан сказал, что не станет ставить свою подпись под законопроектом об однополых браках, который может быть рассмотрен в чешском парламенте.

Напомним, соответствующий законопроект уже внесён в парламент Чехии.

Если закон будет принят, в Чехии гомосексуальные пары смогут регистрировать свои браки так же, как и нормальные семьи, а также усыновлять и воспитывать детей.

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