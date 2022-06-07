Рига, , 18:06 — REGNUM Во вторник, 7 июня, правительство Латвии поддержало переход с сентября 2023 года к преподаванию только на государственном языке в общеобразовательных и дошкольных учреждениях республики. Об этом сообщил местный портал lsm. lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Утверждается, что делается это якобы для того, чтобы способствовать успешному внедрению учебной программы во всех латвийских учебных заведениях.

Авторы поправок, поданных в парламент 28 февраля 2022 года сразу после начала военных действий на Украине, аргументировали идею перевода всех детских садов и школ в Латвии только на латышский язык тем, что в столь сложное время это поможет «укрепить Латвию как национальное и сплоченное государство».

Министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что сейчас более чем когда-либо необходимо усиливать позиции государственного языка, «обеспечив всем детям Латвии качественное образование».

Решение принято вопреки мнению правозащитных и международных организаций, специалистов по языку и крупнейшей русскоязычной общины страны, составляющий до 40% населения республики.

С критикой политики принудительной латышизации образования нацменьшинств Латвии ранее неоднократно выступал МИД России, его заявления официальная Рига игнорирует.