Анкара, 7 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Турция готова взять на себя роль арбитра в организации вывоза зерна из заблокированных украинских морских портов, а за это Украина обещает 25% скидки на зерно, заявил 7 июня министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи изданию Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, 8 июня в Стамбуле состоится встреча представителей Турции, Украины, России и Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу судоходства в чёрном море в условиях российской военной спецоперации.

«От лица Турции мы говорим Украине: «Вы можете вывезти эти продукты, Россия не нападет на вас, когда откроется коридор», — заявил турецкий министр.

Он также заявил, что уже есть договоренность с Украиной о скидке в 25% на зерно, находящееся в портах Украины для Турции на условиях его доставки до погрузки на судно.

«Они хотят, чтобы Турция была их арбитром. И Россия, и Украина доверяют нам одним», — скромно заявил Киришчи.

Напомним, морские порты заблокированы минными заграждениями, которые выставила сама Украина, опасаясь российских морских десантов.