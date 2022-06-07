Вашингтон, 7 июня, 2022, 18:38 — ИА Регнум. На субштаммы BA.4 и BA.5 ранее выявленного штамма коронавируса «Омикрон» приходится более 13% новых случаев заражения на территории США, сообщает 7 июня Reuters со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Отмечается, что два субштамма, которые в марте начали отслеживать эксперты из Всемирной организации здравоохранения, зафиксированы уже во всех регионах США.

Согласно оценкам CDC, за неделю, закончившуюся 4 июня, на субштамм BA.4 пришлось 5,4% новых случаев заражения в стране, а на субштамм BA.5 — 7,6% случаев.

По официальным данным, Соединенные Штаты переживают четвертую по величине волну заболеваемости COVID-19, однако эксперты, опираясь на проведенное в Нью-Йорке исследование, считают, что реальный показатель может быть гораздо выше.

В среднем в США ежедневно регистрируется около 94 тысяч новых случаев заболевания, а число госпитализаций растет с апреля, хотя оно по-прежнему значительно ниже предыдущих пиков.