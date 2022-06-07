Копейск, Челябинская область, 7 июня, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Челябинской области 18-летняя двушка попалась на попытке сбыть более 450 граммов наркотиков. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в феврале она приобрела вещество, а затем разместила его в тайниках одного из домов Копейска. Однако затем её задержали полицейские.

Теперь гражданке грозит 20 лет колонии. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения.