Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM С начала нового учебного года 400 школ Санкт-Петербурга перейдут на пятидневную работу, сообщила 7 июня на заседании правительства города председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

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По ее словам, с 1 сентября 85% петербургских школьников будут учиться пять дней в неделю. Чиновница уточнила, что до этого в таком режиме находились 81% учеников, а остальные учились на шестидневке.

«Шестидневка остаётся в школах и лицеях с углублённой программой, где учебный план требует дополнительных занятий. Таких учреждений в городе 249», — добавила она.

Отметим, что в 2022 году планируется открыть десять новых школ, половина из которых будет построена за счет субсидии из федерального бюджета — 1,2 млрд рублей. Также ведется проектирование и строительство 22 детских садов. Всего в ближайшие три года планируется построить 80 дошкольных учреждений.

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