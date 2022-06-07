Вашингтон, , 18:42 — REGNUM Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер выделил больше времени на переговоры между законодателями, пытающимися достичь согласия в вопросе ужесточения оружейных законов, сообщает 7 июня Reuters.

Чак Шумер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сенатор Мерфи попросил дать ему больше времени для проведения двухпартийных переговоров, и я дал ему это время. Я с нетерпением жду возможности обсудить ход этих переговоров с моими коллегами сегодня», — рассказал Шумер, выступая на заседании Сената.

Напомним, что на фоне участившихся случаев массовых расстрелов в США возобновились давние споры по поводу ужесточения оружейных законов. Республиканская партия преимущественно блокирует попытки демократов ограничить право граждан приобретать оружие, беспокоясь, что таким образом правительство облегчит себе работу по контролю за населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в супермаркете в Буффало, Нью-Йорк, 13 мая погибли десять человек, ещё 13 человек получили ранения. 24 мая 18-летний подросток расстрелял в начальной школе Техаса 19 учеников и двух учителей. 1 июня в Талсе, Оклахома, мужчина проник в больницу с винтовкой и пистолетом, убив четырех человек и ранив еще несколько, после чего покончил с собой.

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