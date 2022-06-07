Челябинск, 7 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник одного из бюджетных учреждений заподозрен в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Publicdomainpictures.net Коррупция

По данным следствия, преступная деятельность могла вестись в 2019–2021 годах. Якобы гражданин получил более 50 тыс. рублей. Деньги были от одного от предпринимателя за не привлечение к административной ответственности.

Преступление выявили сотрудники полиции. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.