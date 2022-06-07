Москва, 7 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о группах продленного дня, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«В случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предлагается установить, что решение об открытии групп продленного дня и режиме пребывания в ней школьников принимается образовательной организацией с учетом мнения совета родителей.

Прописывается, что в таких группах наряду с присмотром и уходом за обучающимися осуществляются их воспитание, подготовка к учебным занятиям, проводятся физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а также могут быть предусмотрены иные виды деятельности, определенные Минпросвещения.

Также для возможного снижения размера родительской платы за содержание ребенка в группах продленного дня законопроектом устанавливается право субъекта РФ на дополнительное финансирование присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.

Сейчас в 26% школ есть «продлёнка», отметили в Госдуме. Плата за группу продленного дня порой достигала 17 тыс. рублей, указали в комитете Госдумы по просвещению.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предложил просчитать последствия и выразил опасения в связи с возможным ростом платы за «продлёнку».

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