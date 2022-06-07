Бишкек, 7 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. По итогам 2022 года реальный прирост ВВП Киргизии может составить около 3,4%. Без учета «Кумтора» рост составит около 3%. Такие прогнозы опубликовал Нацбанк страны 7 июня.

Colleen Lane Рост экономики

По данным Нацбанка Киргизии, реальный сектор экономики в 2022 году покажет «умеренный рост».

»Рост производства на предприятиях по разработке месторождения «Кумтор» ожидается выше выработки прошлого года. В секторальном разрезе экономический рост будет поддержан сельским хозяйством, за счет животноводства и растениеводства, а также торговлей и строительством», — уточняет издание «24.kg».