7 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Настаивая на ужесточении антироссийских санкций, Запад загоняет себя в своеобразную самоизоляцию. Сербия ни в коем случае не должна принимать участия в этом процессе.

Татьяна Стоянович, , 19:21 — REGNUM Официальная внешняя политика Сербии все еще подразумевает сотрудничество и с Западом, и с Востоком, и Белград будет придерживаться этого курса, пока это будет возможно. Об этом ИА REGNUM рассказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 6 июня в интервью национальному телеканалу РТС прокомментировал обстоятельства, ставшие причиной отмены официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава Российской дипломатии в этот же день должен был прилететь в Белград с двухдневным визитом, но его поездка не состоялась из-за отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории пустить российский правительственный самолет в свое воздушное пространство. Вучич в вечернем эфире новостей высказал недовольство по поводу того, что министр Лавров так и не смог прилететь в Сербию, но при этом отметил, что Сербия должна сделать однозначный вывод из сложившейся ситуации — процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Уже 7 июня Госдеп США напомнил президенту Сербии, что евроинтеграция подразумевает прежде всего согласование внешней политики и политики безопасности его страны с политикой ЕС. Иными словами, что подразумевает и присоединение к антироссийским санкциям в том числе.

Александр Вучич Официальный сайт президента Республики Сербия

Эксперт напомнила, что сербская внешняя политика все еще держится о «четырех столбах» — ЕС, США, Россия и Китай.

«Тем не менее проблема в том, что Запад уже не позволяет своим союзникам выбирать, с какими государствами они будут сотрудничать, а настаивает на том, чтобы западные партнеры прекратили сотрудничество с Россией и Китаем и вошли в зону под полным контролем евроатлантических структур. Это относится и к Сербии», — рассказала Трифкович.

По словам эксперта, в такой ситуации вспоминается идея, которую экс-президент СР Югославии Слободан Милошевич выдвинул под конец своей президентской карьеры, — идея о присоединении Сербии к Союзному государству России и Белоруссии.

«Я считаю, что для Милошевича это был вынужденный шаг в условиях агрессии НАТО против СР Югославии. Идея сама по себе невыполнима — у нас нет общих границ, как с Россией, так и с Белоруссией, и поэтому невозможно создать какой-то государственный союз, который был бы жизнеспособным. Но несмотря на это, Сербия должна продолжить стратегическое сотрудничество прежде всего с Россией. Что касается Белоруссии, Сербия под руководством президента Александра Вучича уже присоединилась к санкциям ЕС против этой дружеской для нас страны. С момента создания самостоятельного белорусского государства никогда не возникало проблем в двухсторонних сербско-белорусских отношениях. Сегодня они помрачены сербскими санкциями», — отметила Трифкович.

Для Сербии сейчас чрезвычайно важно не дистанцироваться от России и не присоединяться к санкциям Евросоюза, хотя своеобразные «неформальные санкции» в сербско-русских отношениях уже существуют, полагает эксперт.

«Под понятием «неформальные санкции» я подразумеваю прежде всего искусственное торможение прежде всего экономического, но и других видов сотрудничества. Хотя Сербия и Россия сотрудничают, внутри сербской системы существует целая сеть сопротивления, которая препятствует укреплению российского влияния в Сербии. Это что-то наподобие американского «глубинного государства». Здесь я имею в виду кадры внутри администрации, которые получали образование на Западе и которые напрямую с ним связаны. Они внутри самой системы не дают, чтобы сербско-российское сотрудничество развивалось», — пояснила сербский эксперт.

Но несмотря на все это, формальное присоединение Сербии к антироссийским санкциям было бы чрезвычайно ошибочным шагом.

«России это не нанесло бы особого экономического вреда, но здесь важен не экономический, а символический смысл подобного действия. Первый раз в истории Сербия заняла бы сторону, противоположную России. Такого пока не было, и действующим властям ни в коем случае нельзя поддаваться уговорам и шантажу Запада. Я лично считаю, что Запад в настоящее время не располагает механизмами применения силы для того, чтобы заставить Сербию решиться на антироссийские санкции. Власти должны подумать о том, каким образом они могут сохранить нейтральную позицию и не вмешиваться в конфликт между США и Россией», — считает Трифкович.

По словам эксперта, с обострением украинского кризиса идея о делении мира на военно-политические блоки, актуальная во время «холодной войны», приобрела вторую жизнь, поскольку от Европы опять требуют консолидироваться против России. Но сегодня это уже нереально, продолжила Трифкович.

«Мы уже не живем в эпоху «холодной войны», геополитические обстоятельства изменились. Настаивая на создании какого-то антироссийского блока, Запад на самом деле работает над собственной самоизоляцией. Несмотря на то что США угрожают России и Китаю, что весь мир от них отвернется, я считаю, что Запад — это не весь мир. Наоборот, мы замечаем противоположную тенденцию: остаток мира консолидируется против политики конфликтов, санкций, против политики создания блоков, которую продвигают США.

Эксперт отметила, что прежде всего консолидируются страны БРИКС, есть сигналы о том, что в это объединение могут вступить и другие латиноамериканские страны. Таким образом налаживается более интенсивное сотрудничество между Россией, Латинской Америкой, Китаем, странами Африки и остатком Азии, что на самом деле и есть «остальная часть мира», добавила Трифкович.

Лидеры БРИКС Kremlin.ru

«В этом смысле я боюсь, что Запад себя огораживает от остального мира. Сербия не должна стать частью этого процесса, так как он экономике стран, настаивающих на подобной политике, нанесет большой ущерб», — полагает сербский эксперт.

По мнению Трифкович, для Сербии сейчас самое главное не поддаваться шантажу Запада, прежде всего из-за вековых дружеских русско-сербских отношений, но не только поэтому.

Если говорим конкретно о причинах, по которым Сербия не должна присоединяться к антироссийским санкциям, на первом месте стоит тот факт, что Россия — единственная страна в мире, которая активно защищает территориальную целостность Сербии на международных площадках. Также чрезвычайно важна поддержка России в сохранении Республики Сербской как автономии в рамках Боснии и Герцеговины. Можно сказать, что все ключевые моменты, важные для будущего Сербии, связаны как раз с российско-сербским сотрудничеством. Конечно, нужно упомянуть экономическое взаимодействие, так как от энергоносителей много чего зависит. Россия вышла на встречу Сербии и предложила ей выгодную цену на газ, что также надо учесть. Вся сербская экономика потребляет газ и, если бы Сербия оказалась в списке недружественных для России стран, это повлияло бы на сербскую промышленность и на уровень жизни в целом.