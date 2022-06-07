Салехард, , 17:49 — REGNUM В Салехарде в отношении руководителя контрактной службы окружной клинической больницы избрана мера пресечения в виде запрета на ряд действий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Прачечная

Женщина по решению суда отстранена должности, ей запрещено посещать здания, принадлежащие окружной больнице Салехарда и покидать пределы города, а также общаться с 35 лицами, проходящими свидетелями по уголовному делу, пользоваться средствами связи и интернетом.

Напомним, по данным следствия руководителя контрактной службы окружной клинической больницы Салехарда обвиняют в том, что она незаконно расторгла в одностороннем порядке с предпринимателем контракт на оказание прачечных услуг на сумму более 44 млн рублей в интересах другого бизнесмена, с которым был заключён новый контракт. В итоге предприниматель недополучил прибыль, понёс убытки и даже был оштрафован. В связи с чем в отношении руководительницы контрактной службы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и по ч.2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»).

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