Скопинский район, Рязанская область, 7 июня 2022, 18:08 — REGNUM За похищение несовершеннолетнего из мести и ряд других преступлений осуждён житель Скопинского района Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.
В начале 2021 года в правоохранительные органы обратилась женщина — её 17-летнему сыну угрожали убийством. Подозреваемый, действуя из мести заявительнице, решил похитить подростка. Урожая расправой ещё одному несовершеннолетнему, злоумышленник узнал у него о местонахождении «врага», а затем угнал автомобиль «информатора».
Суд отправил злоумышленника на шесть лет и четыре месяца в колонию строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.