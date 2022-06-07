Скопинский район, Рязанская область, 7 июня, 2022, 18:08 — ИА Регнум. За похищение несовершеннолетнего из мести и ряд других преступлений осуждён житель Скопинского района Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В начале 2021 года в правоохранительные органы обратилась женщина — её 17-летнему сыну угрожали убийством. Подозреваемый, действуя из мести заявительнице, решил похитить подростка. Урожая расправой ещё одному несовершеннолетнему, злоумышленник узнал у него о местонахождении «врага», а затем угнал автомобиль «информатора».

«Угрожая пистолетом, визуально похожим на пистолет «Макарова» и пригодным для стрельбы светозвуковыми патронами, обвиняемый заставил несовершеннолетнего сесть в машину и вывез в безлюдное место. Издеваясь и запугивая подростка стрельбой из пистолета в непосредственной близости от его головы, обвиняемый вынудил школьника, стоя на коленях, извиниться за действия его матери. Только после этого подросток был отпущен», — раскрыли детали преступления в СК.

Суд отправил злоумышленника на шесть лет и четыре месяца в колонию строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.