Вашингтон, 7 июня, 2022, 18:19 — ИА Регнум. США захлестнул «неприемлемый уровень инфляции», заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, призвав американских сенаторов принять меры для сдерживания роста цен. Об этом 7 июня сообщает Reuters.

Federalreserve Джанет Йеллен

Выступая перед финансовым комитетом Сената США, министр отметила, что сдерживанию инфляции может помочь часть инициатив из предложенного президентом Джо Байденом законопроекта о расходах.

Белый дом продолжает бороться за сокращенный вариант своего отвергнутого ранее законопроекта о климатических и социальных расходах, который предусматривает налоговые льготы для компаний, работающих на зеленой энергетике, а также реформу ценообразования на рецептурные лекарства.

По словам Йеллен, США «столкнулись с макроэкономическими проблемами, включая неприемлемый уровень инфляции». Министр также указала на проблему перебоев в цепи поставок, которая нарушает работу рынков нефти и продовольствия.

Напомним, что рост цен на бензин в США за последние месяцы составил 60%, а инфляция в целом ускорилась до максимума за последние 40 лет. Проблемы в американской экономике Белый дом пытается объяснять действиями России и называет следствием конфликта на Украине.