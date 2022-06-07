Минск, , 18:43 — REGNUM Проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, в Белоруссии ещё только разрабатывается. При этом время уходит, и меры по поддержке национального бизнеса в Белоруссии затягиваются. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 7 июня высказал директор белорусского Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Само решение о параллельном импорте товаров в условиях жестких санкционных ограничений абсолютно правильно. Оно затронет прежде всего лидирующие экспортные предприятия в сферах машиностроения, обработки минеральных ресурсов, в том числе и «Беларуськалий», поскольку он является импортёром большого количества техники. Невыполнение правил интеллектуальной собственности при ввозе в страну различных товаров даст дополнительные возможности малому и среднему бизнесу». Дмитрий Беляков

Эксперт отметил, что важно определить, какие именно товары войдут в перечень разрешённых к параллельному импорту. По его мнению, в этот перечень обязательно должно войти программное обеспечение компании Microsoft.

«С этим решением нужно торопиться, поскольку, по моей информации, отдельные предприятия уже испытывают недостаток в тех или иных товарах импортного производства, и это в том числе касается таких гигантов, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ», — считает Беляков.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба правительства Белоруссии 4 июня сообщила, что в республике разработается законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров. После принятия соответствующего закона товар в Белоруссию сможет ввозить не только правообладатель интеллектуальной собственности или их официальный дистрибьютор, но и любой импортёр.