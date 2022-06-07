Ярославль, 7 июня 2022, 17:46 — REGNUM В Угличе Ярославской области на средства регионального бюджета будет выкуплено здание ритуального центра, построенное шесть лет назад. Об этом рассказали на заседании Ярославской областной думы.
Расходы областного бюджета пополнили на сумму в 100 миллионов на реализацию нормативно-правовых актов региональных органов власти. Депутаты попросили разъяснений от депфина, куда пойдут деньги. Оказалось, что 25 миллионов рублей выделено на тротуары в Рыбинске. Так же часть финансирования уйдет в Углич.
«Я последний раз был на похоронах в Угличе и подошли руководители, самые авторитетные, уважаемые люди. И слёзно попросили: найдите решение, чтобы можно было приобрести построенный ритуальный центр, чтобы можно было в человеческих условиях хоронить покойников, хоронить как положено, выполняя все процедуры. Шесть лет вопрос не решается. Как быть? Надо или не надо это решать?» — поинтересовался у коллег председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.
То, что вопрос давно назрел, подтвердил депутат от Углича Алексей Макаров.
«У нас проблема с ритуальным домом и моргом решалась десятилетиями в буквальном смысле. Обращались на все уровни, и не могли решить вопрос. И вот на сегодняшний день вопрос решается. И это действительно первоочередной вопрос», — заявил депутат Ярославской областной думы Алексей Макаров.
Также деньги пойдут на финансирование пассажирских перевозок в отдаленных районах Ярославской области.
«Три северных района — Первомайский, Любимский и Даниловский. Остановилось автобусное сообщение. Первый квартал отработал перевозчик, говорит — я получил громадный убыток, я подошёл к черте процедуры банкротства. Надо решать? Или не надо решать? В том числе, когда мы с вами бываем где-то на территориях — надо находить решения? Надо! Поэтому, вообще, должны средства предусматриваться на непредвиденные расходы, чтобы решались какие-то очень болезненные для жителей вопросы. И, мне кажется, это неплохая форма», — добавил Михаил Боровицкий.
Правда, коллеги председателя думы резонно заметили, что подобных расходов явно не на 100 миллионов. Депутат Елена Кузнецова заговорила об автобусе на Кукобой, а ее коллега из Рыбинска Лариса Ушакова — о дороге на кладбище в Рыбинске.
«То, что надо закладывать на непредвиденные вопросы — это обязательно. Но не только там, где вы ездите или губернатор ездит. Я считаю — мы тоже ездим, и мы уже более десяти лет бьёмся о том, что у нас похоронное бюро — в жутком состоянии дорога. В своё время я писала и поправку. Но этого ничего нет. Давайте как-то в равных долях. А то, значит, одно мы продвигаем, а второе — нет», — подчеркнула Лариса Ушакова.
Депутаты в итоге поддержали корректировку областного бюджета, увеличив расходы почти на 3 миллиарда, включая выделение 100 миллионов рублей на непредвиденные нужды.