Ярославль, 7 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Угличе Ярославской области на средства регионального бюджета будет выкуплено здание ритуального центра, построенное шесть лет назад. Об этом рассказали на заседании Ярославской областной думы.

yarduma.ru Заседание Яроблдумы

Расходы областного бюджета пополнили на сумму в 100 миллионов на реализацию нормативно-правовых актов региональных органов власти. Депутаты попросили разъяснений от депфина, куда пойдут деньги. Оказалось, что 25 миллионов рублей выделено на тротуары в Рыбинске. Так же часть финансирования уйдет в Углич.

«Я последний раз был на похоронах в Угличе и подошли руководители, самые авторитетные, уважаемые люди. И слёзно попросили: найдите решение, чтобы можно было приобрести построенный ритуальный центр, чтобы можно было в человеческих условиях хоронить покойников, хоронить как положено, выполняя все процедуры. Шесть лет вопрос не решается. Как быть? Надо или не надо это решать?» — поинтересовался у коллег председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

То, что вопрос давно назрел, подтвердил депутат от Углича Алексей Макаров.

«У нас проблема с ритуальным домом и моргом решалась десятилетиями в буквальном смысле. Обращались на все уровни, и не могли решить вопрос. И вот на сегодняшний день вопрос решается. И это действительно первоочередной вопрос», — заявил депутат Ярославской областной думы Алексей Макаров.

Также деньги пойдут на финансирование пассажирских перевозок в отдаленных районах Ярославской области.

«Три северных района — Первомайский, Любимский и Даниловский. Остановилось автобусное сообщение. Первый квартал отработал перевозчик, говорит — я получил громадный убыток, я подошёл к черте процедуры банкротства. Надо решать? Или не надо решать? В том числе, когда мы с вами бываем где-то на территориях — надо находить решения? Надо! Поэтому, вообще, должны средства предусматриваться на непредвиденные расходы, чтобы решались какие-то очень болезненные для жителей вопросы. И, мне кажется, это неплохая форма», — добавил Михаил Боровицкий.

Правда, коллеги председателя думы резонно заметили, что подобных расходов явно не на 100 миллионов. Депутат Елена Кузнецова заговорила об автобусе на Кукобой, а ее коллега из Рыбинска Лариса Ушакова — о дороге на кладбище в Рыбинске.

«То, что надо закладывать на непредвиденные вопросы — это обязательно. Но не только там, где вы ездите или губернатор ездит. Я считаю — мы тоже ездим, и мы уже более десяти лет бьёмся о том, что у нас похоронное бюро — в жутком состоянии дорога. В своё время я писала и поправку. Но этого ничего нет. Давайте как-то в равных долях. А то, значит, одно мы продвигаем, а второе — нет», — подчеркнула Лариса Ушакова.

Депутаты в итоге поддержали корректировку областного бюджета, увеличив расходы почти на 3 миллиарда, включая выделение 100 миллионов рублей на непредвиденные нужды.