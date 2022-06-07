Калуга, , 18:13 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал сегодня, 7 июля, в Луганске, где встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались пути взаимодействия по восстановлению инфраструктуры, экономики и социальной сферы республики, были определены первоочередные направления поддержки. Речь, в частности, шла о развитии связей между Калужской областью и городом Первомайском, над которым регион взял шефство.

Главы Калужской области и Первомайска подписали соглашение о сотрудничестве Пресс-служба правительства Калужской области

В разговоре также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов, первый заместитель председателя Народного совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов, глава администрации города Первомайска Сергей Колягин. В ходе встречи Владислав Шапша и Сергей Колягин подписали соглашение о сотрудничестве и обменялись флагами территорий.

«Подписанное сегодня соглашение будет основой не только для реализации совместных программ и проектов, но и послужит укреплению дружбы между жителями Калужской области и Первомайска. Наша область многие годы входит в число стабильно развивающихся регионов России. У нас есть большой практической опыт модернизации экономики и социальной сферы. Все эти знания и навыки мы готовы направить на восстановление мирной жизни и экономики в Первомайске», — подчеркнул Владислав Шапша.

«Для нас это очень важное и знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы интегрируемся с Российской Федерацией. Это говорит о том, что мы один народ, одна земля, — отметил Леонид Пасечник — К большому сожалению, на сегодняшний день без помощи наших старших братьев, без Российской Федерации справиться с проблемами, в том числе, экономическими, которые есть у нас в республике, нам будет крайне сложно, если не сказать: невозможно. Но мы видим, что Россия своих не бросает. Сегодня к нам на помощь пришла Калужская область, и я уверен, что, объединив наши усилия и возможности, мы однозначно поможем городу Первомайску».

В этот же день Владислав Шапша передал руководству Первомайска гуманитарный груз из Калужской области. Это уже третий груз от жителей региона — восемь тонн продуктов и предметов первой необходимости, в том числе, первая партия учебников для школьников.

Участники встречи возложили цветы к монументу «Они отстояли Родину», установленному в центре Луганска, и почтили минутой молчания память погибших.