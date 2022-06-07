Главы Калужской области и Первомайска подписали соглашение о сотрудничестве
Калуга, 7 июня, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал сегодня, 7 июля, в Луганске, где встретился с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались пути взаимодействия по восстановлению инфраструктуры, экономики и социальной сферы республики, были определены первоочередные направления поддержки. Речь, в частности, шла о развитии связей между Калужской областью и городом Первомайском, над которым регион взял шефство.
В разговоре также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов, первый заместитель председателя Народного совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов, глава администрации города Первомайска Сергей Колягин. В ходе встречи Владислав Шапша и Сергей Колягин подписали соглашение о сотрудничестве и обменялись флагами территорий.
В этот же день Владислав Шапша передал руководству Первомайска гуманитарный груз из Калужской области. Это уже третий груз от жителей региона — восемь тонн продуктов и предметов первой необходимости, в том числе, первая партия учебников для школьников.
Участники встречи возложили цветы к монументу «Они отстояли Родину», установленному в центре Луганска, и почтили минутой молчания память погибших.