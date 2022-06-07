Мадрид, 7 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мадридский «Реал» договорился с «Монако» о трансфере 22-летнего опорного полузащитника сборной Франции Орельена Тчуамени.

Мадридский «Реал»

По информации источника, сумма трансфера составит 80 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрена в качестве бонусов. Соглашение Тчуамени со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.